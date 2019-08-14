Под Геленджиком полностью сгорел пассажирский автобус — видео

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет, всех пассажиров удалось вовремя эвакуировать.

В Краснодарском крае под Геленджиком у Михайловского Перевала на ходу загорелся рейсовый автобус.

Автобус направлялся со стороны Джубги в сторону Геленджика. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет, всех пассажиров удалось вовремя эвакуировать.

Однако автобус полностью сгорел, вместе с вещами пассажиров. На данный момент перекрыто всё движение на том участке трассы М4 "Дон", где произошёл инцидент.

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