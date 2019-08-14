В Раде заявили о праве на использование русского языка

По словам представителя "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестора Шуфрича, народный депутат имеет право говорить на удобном ему языке.

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что на Украине русский язык не считается иностранным и члены парламента имеют право на его использование во время заседаний.

— Это язык, который прописан в 10-й статье Конституции. Верховной радой гарантируется право использовать любой язык... Народный депутат имеет право говорить на том языке, на котором ему удобно, — приводит слова депутата УНИАН.

Он подчеркнул, что в случае необходимости секретариату Рады следует обеспечить перевод выступления депутатов на государственный язык.

Шуфрич также заявил, что члены партии "Оппозиционная платформа" намеренно говорят на русском языке в знак протеста против политики Украины в отношении негосударственных языков.

— Это и принципиальная, и моя собственная инициатива, это своего рода наш протест в отношении того, что сегодня происходит в сфере использования русского... и других языков, возможность использования которых... существенно ограничена, — подчеркнул Шуфрич.

Ранее в Верховной раде во время заседания произошёл скандал из-за того, что народный избранник и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в ходе своего выступления в парламенте использовал русскую речь.

Напомним, 16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. При этом, по данным опроса, 35% украинцев считают родным языком русский.