В горах Грузии пропали три альпинистки из Белоруссии

Они исчезли, когда возвращались на базу после покорения вершины в составе группы.

В Грузии сотрудники Службы по управлению ЧС ищут трёх туристок из Белоруссии, пропавших вечером 14 августа на горе Тетнульди края Самегрело — Земо Сванети, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Пропали три туристки из Белоруссии в Сванети, на горе Тетнульди. Мы ведем их поиски всеми существующими у нас ресурсами, — сказали в ведомстве.

По информации Первого канала Общественного вещателя Грузии, двум пропавшим женщинам до 60 лет, а третьей — около 36 лет. Они были в группе альпинистов, которые после восхождения на вершину возвращались на базу. По пути к месту лагеря женщины пропали.

Ранее в Карелии нашли группу пропавших туристов.