Трампа известили о перестрелке в Филадельфии

Американскому президенту Дональду Трампу сообщили о перестрелке в Филадельфии, штат Пенсильвания, где было ранено несколько сотрудников полиции. Об этом сказано в распространённом пресс-службой Белого дома заявлении.

— Президент был оповещён о стрельбе в Филадельфии и продолжает следить за ситуацией, — сказано в документе.

На данный момент полиция города ведёт переговоры со стрелком, который забаррикадировался в здании. Правоохранители уговаривают его сдаться властям.