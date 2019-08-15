Трампа известили о перестрелке в Филадельфии

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Фото © AP

Американскому президенту Дональду Трампу сообщили о перестрелке в Филадельфии, штат Пенсильвания, где было ранено несколько сотрудников полиции. Об этом сказано в распространённом пресс-службой Белого дома заявлении.

— Президент был оповещён о стрельбе в Филадельфии и продолжает следить за ситуацией, — сказано в документе.

На данный момент полиция города ведёт переговоры со стрелком, который забаррикадировался в здании. Правоохранители уговаривают его сдаться властям.

Ранее полицейское управление Филадельфии сообщило о перестрелке его сотрудников, шестеро из которых, по предварительным данным, пострадало. Ещё несколько получили травмы, когда попали в ДТП по дороге на место происшествия. На данный момент один из стрелявших злоумышленников задержан. По информации СМИ, полицейские проводили операцию по задержанию наркоторговцев.

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