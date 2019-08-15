Мадуро обвинил президента Колумбии в попытке покушения на него

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что располагает информацией об участии экс-президента Колумбии Альваро Урибе, находившегося во главе страны с 2002 по 2010 год, в попытке покушения.

— Мне стало известно о плане, которым руководил Альваро Урибе Велес при участии посла Колумбии в США Франсиско Санто, предполагавшем направить в Венесуэлу 32 наёмников, чтобы они попытались меня убить, — выступление боливарианского лидера транслировалось в "Твиттере".

Несостоявшаяся попытка покушения на Мадуро произошла 4 августа 2018 года во время его выступления на празднике в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии.

Тогда ранения получили семь гвардейцев, ни сам президент, ни кто-либо из высшего руководства страны не пострадал.

Ранее Мадуро рассказал о причастности Болтона к покушению на него.