Четыре человека погибли под горным обвалом в Китае

Существует риск повторного обрушения, поэтому на месте происшествия работают лишь отдельные спасательные бригады.

В китайском городе Чунцин в результате горного обвала погибло четыре человека, трое пропали без вести, сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошёл в уезде Чэнкоу утром в среду, 14 августа. В результате обвала было засыпано два жилых дома и один барак.

— К настоящему моменту горный обвал уже привёл к гибели четырёх человек, ещё трое пропали без вести, — сказано в сообщении.

На данный момент есть риск повторного горного обвала, поэтому на месте происшествия работают лишь отдельные спасательные бригады.

Ранее Лайф сообщал о сильном землетрясении в Китае, в результате которого пострадало 16 человек.