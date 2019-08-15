Япония готовится эвакуировать 580 тысяч человек из-за тайфуна "Кроса"

Правительство Японии направило рекомендации к эвакуации для 580 тысяч жителей западных регионов страны из-за надвигающегося тайфуна "Кроса". Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что в основном предпринятые меры касаются жителей префектуры Коти, а также Хиросима, на которые, по прогнозам синоптиков, придётся основной удар стихии.

В настоящее время в регионе наблюдается ухудшение погодных условий и усиление ветра до 35 м/с. Ожидается, что в течение сегодняшнего дня выпадет до 800 мм осадков, жителей предупреждают об угрозе оползней.

Бороться с последствиями стихии готовятся и на Дальнем востоке России, поскольку осадки угрожают Хабаровскому краю четвёртой волной паводков.