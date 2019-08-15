На место аварийной посадки A321 в Подмосковье выехали следователи

Следователи СКР выехали к месту аварийной посадки самолёта "Уральских авиалиний" недалеко от аэропорта Жуковский. Об этом заявила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская.
— К месту выехала следственно-оперативная группа, — приводит её слова ТАСС.
Лайнер Airbus A321 аварийно сел в районе аэропорта Жуковский после столкновения со стаей птиц. На борту было, по уточнённым данным, 234 человека, включая членов экипажа. По данным агентства, двигатель, загоревшийся после вылета, при посадке отвалился на три метра.
Лайф публикует кадры с места жёсткой посадки пассажирского самолёта в поле
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