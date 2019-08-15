Десять человек пострадали при аварийной посадке самолёта в Подмосковье

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Фото © LIFE

10 человек пострадали при аварийной посадке в поле самолёта "Уральских авиалиний" рейсом U6178 Жуковский — Симферополь. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По информации собеседника, большинство травм лёгкие, но трёх человек пришлось госпитализировать: у одного мужчины оказалась сломана рука, у двух детей предварительно диагностировали сотрясение мозга.

Лайнер Airbus A321 аварийно приземлился недалеко от аэропорта Жуковский после столкновения с птицами. На борту было 234 человека, включая членов экипажа. На место выехали следователи.

Лайф публикует кадры с места жёсткой посадки пассажирского самолёта в поле

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