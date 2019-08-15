В Сети появилось видео эвакуации пассажиров севшего в подмосковном поле самолёта

В Сети появилось видео эвакуации пассажиров самолёта "Уральских авиалиний" Airbus A321 рейса Москва — Симферополь, севшего в поле недалеко от деревни Рыбаки Раменского района Московской области.

Как сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, начата проверка обстоятельств происшествия с самолётом.

— Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — приводит ТАСС комментарий представителя ведомства.

Лайнер Airbus A321 аварийно сел недалеко от аэропорта Жуковский после столкновения с птицами. На борту было 234 человека, в том числе члены экипажа. Пострадало не менее 10 человек.

Лайф публикует кадры с места жёсткой посадки пассажирского самолёта в поле