Пассажирка авиарейса, совершившего посадку в поле: Пилот спас наши жизни

Как рассказала девушка, неполадки с самолётом произошли в воздухе при наборе высоты после взлёта.

Одна из пассажирок авиалайнера "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку в поле недалеко от аэропорта Жуковский, назвала успешное приземление своим вторым днём рождения. Как отметила девушка, именно благодаря экипажу рейса никто не погиб.

— 15.08.2019 — мой новый день рождения. Набрали высоту на самолёте и упали в поле. Пилот просто спас все жизни, — написала девушка на своей странице в соцсети.

Напомним, лайнер Airbus A321 аварийно сел недалеко от аэропорта Жуковский после столкновения с птицами. На борту было 234 человека, включая членов экипажа. По предварительным данным, пострадал 31 человек, 10 из которых — дети.

Лайф публикует кадры с места жёсткой посадки пассажирского самолёта в поле