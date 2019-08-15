СКР возбудил дело по факту аварийной посадки самолёта в Подмосковье

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и экстренные службы региона.

Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту жёсткой посадки пассажирского самолёта "Уральских авиалиний", следовавшего рейсом Москва — Симферополь. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), — говорится в сообщении СКР.

Напомним, самолёт Airbus A321 "Уральских авиалиний" рейса Москва — Симферополь был вынужден совершить экстренную посадку на кукурузное поле вскоре после взлёта из аэропорта Жуковский. По предварительным данным, причиной этого стало столкновение лайнера с птицами, которое привело к повреждению двигателя.

Ранее Лайф публиковал кадры с места приземления, а также видео эвакуации пассажиров. По предварительной информации, число пострадавших возросло до 31.