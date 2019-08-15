Момент столкновения севшего в поле лайнера с птицами попал на видео

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Телеканал "360" опубликовал видео, на котором видно, как птицы попадают в двигатель самолета "Уральских авиалиний", после чего раздается громкий хлопок.

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