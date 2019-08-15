Минздрав уточнил число госпитализированных после жёсткой посадки лайнера в поле

В Минздраве РФ сообщили, что после жесткой посадки лайнера "Уральских авиалиний" в поле в Раменском госпитализация потребовалась 23 пассажирам, в том числе и пятерым детям.

— Из 226 человек на госпитализацию направлены 23 пассажира, среди которых 5 детей, — говорится в сообщении пресс-службы.

Самолет "Уральских авиалиний" рейсом Москва — Симферополь экстренно сел в поле после взлета из Жуковского. По данным Росавиации, ЧП произошло после столкновения с птицами, при этом пассажиры не верят в эту версию, отмечая, что "аэробус" был неисправен с самого начала.

Пассажирка авиарейса, совершившего посадку в поле: Пилот спас наши жизни