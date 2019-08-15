Торговцы и ремесленники Турции потребовали ограничить систему "всё включено"

По их мнению, из-за этого формата турист большую часть времени проводит в гостинице и не тратит деньги за пределами отеля.

Торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланья обратились к местным властям с просьбой ограничить систему "всё включено" в отелях. Об этом сообщает АТОР.

В частности, от турецких властей требуют определить районы, где работа отелей формате all inclusive не будет "убивать" другой бизнес. В обращении представители торговли напоминают, что Турция взяла курс на качественного туриста, который способен потратить во время отдыха не менее 1000 долларов.

В Аланье требуют принять более кардинальные меры: не просто "определить районы", а запретить отелям в центре города работать в формате "всё включено".

По мнению торговцев, из-за этого формата турист большую часть времени проводит в гостинице, не путешествует по стране и не тратит деньги за пределами отеля.

Ранее турецкие отельеры заверили, что не разбавляют алкоголь водой при системе "всё включено".