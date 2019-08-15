В Минздраве назвали самые распространённые болезни школьников

Если в начале обучения количество абсолютно здоровых школьников составляло более 4%, то к концу обучения их не осталось совсем.

Эксперты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Министерства здравоохранения Российской Федерации выяснили, как меняется здоровье российских школьников с первого по одиннадцатый класс. Об этом сообщает RT.

Согласно результатам исследования, состояние здоровья учеников существенно ухудшалось в течение обучения. Об этом свидетельствует тот факт, что если в первом классе к абсолютно здоровым детям были отнесены 4,3% школьников, то к одиннадцатому классу таковых не осталось совсем.

Исследователи отметили, что в течение обучения хронические заболевания стали диагностироваться на 52,8 процента чаще, а распространённость функциональных отклонений у детей возросла почти на 15 процентов.

Юноши, как правило, подвержены заболеваниям двенадцатиперстной кишки и язвенной болезни желудка, а также ожирению, плоскостопию, бронхиальной астме и гипертонии. А девушки в свою очередь чаще подвержены таким нарушениям здоровья, как дефицит массы тела, неврозы, головные боли и близорукость.

Что касается психологического здоровья школьников, то самыми сложными периодами для обучающихся мужского пола стали 1−3-й классы и выпускной 11-й, для девочек — конец обучения, с 9-го по 11-й класс.

Ранее Лайф писал, что к следующему году в российских школах появятся образовательные программы, направленные на формирование здорового образа жизни.