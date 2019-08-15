"Роскачество" проверило школьные пиджаки на безопасность

Исследование охватило продукцию 28 торговых марок. Около 60% соответствуют необходимым требованиям.

"Роскачество" провело ежегодную проверку школьной формы на соответствие её требованиям безопасности. Согласно выводам экспертов, более 40% проверенных пиджаков для мальчиков не соответствуют нормам.

В проверке участвовало 28 торговых марок производителей из России, Белоруссии, Китая, Бангладеш и Узбекистана. Стоимость пиджаков — от 1230 до 6390 рублей.

В государственном Инновационном научно-производственном центре текстильной и лёгкой промышленности школьную форму проверяли на токсичность, гигроскопичность и воздухопроницаемость, состав, прочность и качество ткани, качество покроя и пошива, пиллингуемость (появление катышков).

Ни один из образцов не оказался токсичным, в них нет формальдегида. Исследования на воздухонепроницаемость не прошло восемь образцов, а на гигроскопичность — два. Также десять изделий оказались из быстроскатываемой ткани, на них появились катышки.

Пиджаки Desalu, SLV, Natali-Style, Shaluny, "Старт", Gulliver, "Наша форма", Sky Lake, Aivengo School, Kavalier New признаны качественными и безопасными. Товары "Наша форма" и "Старт" — отвечают ещё и опережающим требованиям "Роскачества". 11 из 28 проверяемых марок не соответствовали необходимым требованиям безопасности.

Напомним, ранее в "Роскачестве" рассказали, на что обратить внимание при выборе школьной формы.