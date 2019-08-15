СМИ: Путин не отдал операторам популярные частоты для 5G

Глава государства согласился с мнением Совбеза РФ. Сейчас эти частоты используются различными ведомствами.

Президент России Владимир Путин согласился с Советом безопасности РФ в том, что частоты 3,4–3,8 ГГц не стоит выделять под развитие сетей нового поколения 5G. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники в отрасли телекоммуникаций и профильных ведомствах.

Как поясняет издание, Совбез придерживается мнения, что использование данного диапазона для развития 5G и частот не является возможным, поскольку они применяются для текущего обслуживания ведомств. Таким образом, глава государства наложил резолюцию "Согласен" на соответствующее письмо Совбеза.

Ранее сотовый оператор Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону 5G в центре Москвы.

5G — это новое поколение стандартов сотовой связи. Оно отличается высокой скоростью передачи данных (более 1 Гбит/с), большей ёмкостью и сверхнадёжными соединениями с низкой задержкой. Для сравнения, пиковая скорость передачи данных нынешнего 4G достигает лишь 150 Мбит/с.

Пилотные зоны 5G в городах-миллионниках создаются в соответствии с национальной программой "Цифровая экономика Российской Федерации". Согласно ей, к 2022 году необходимо обеспечить широкое коммерческое использование 5G в пяти городах-миллионниках, а уже к 2024 году — в 15 таких городах.