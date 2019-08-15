Лайф снял с квадрокоптера севший в поле самолёт "Уральских авиалиний"

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В распоряжении Лайфа оказалось видео с квадрокоптера с севшим в поле лайнером "Уральских авиалиний" рейсом Москва — Симферополь. На кадрах виден след, который оставил самолёт во время жёсткой посадки.

На месте продолжают работать спасатели, медики и сотрудники следственных органов.

Как уже сообщал Лайф, лайнер совершил жёсткую посадку спустя некоторое время после вылета из аэропорта Жуковский. Самолёт аварийно сел в поле из-за столкновения с птицами. В соцсетях посадку уже сравнили с событиями, которые произошли на реке Гудзон в Нью-Йорке в 2009 году.

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