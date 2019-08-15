В соцсетях сравнили посадку самолёта в поле под Москвой с "чудом на Гудзоне"

Зарубежные пользователи пишут, что пилоты совершили невозможное, успешно посадив лайнер без исправных двигателей и шасси.

Западные СМИ и пользователи соцсетей восторженно отзываются о сообщениях об успешной аварийной посадке пассажирского самолёта "Уральских авиалиний" на кукурузное поле под Москвой. Многие из них проводят аналогии с инцидентом 2009 года, когда американский авиалайнер также совершил аварийную посадку — на реку Гудзон в Нью-Йорке. В обоих случаях, несмотря на серьёзную угрозу, обошлось без человеческих жертв. Благодаря чему за этим инцидентом закрепилось название "чудо на Гудзоне".

On this day in 2009, Captain Chesley "Sully" Sullenberger made an emergency plane landing in New York's Hudson River after a flock of geese struck the plane. All 155 passengers and crew members survived.

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В 2016 году на экраны вышел одноименный кинофильм — "Чудо на Гудзоне", режиссёром которого стал Клинт Иствуд, а главную роль — командира воздушного судна — исполнил Том Хэнкс.

Как отмечают иностранные пользователи соцсетей и СМИ, история из России почти полностью повторяет случай в Нью-Йорке. Как и в США, самолёт "Уральских авиалиний" столкнулся со стаей птиц на взлёте, что привело к поломке обоих двигателей. Американские и российские пилоты, понимая, что из-за неполадок нет возможности вернуться в аэропорт, приняли непростое и рискованное решение осуществлять посадку на неподготовленную площадку. В США это была поверхность реки, в России — кукурузное поле.

Russians have now similar hero as “Sully,” his name Damir Yusupov, second pilot Gregory Murzin. They managed to land the plane U6178 A321 @Ural_Air_Lines with busted two engines into the field. All 226 passengers and 7 members of the crew alive and well. pic.twitter.com/vcQjBrqQff — Vlad Markov (@vmarkov) August 15, 2019 –

— Потрясающая работа. Пилоты, которые могут безопасно справиться с такой кризисной ситуацией, удивительны. Так рад, что они смогли спасти всех, — написал в Twitter пользователь под ником ColiseumSewage.

Как сообщал Лайф, самолёт "Уральских авиалиний" рейсом Москва — Симферополь экстренно сел в поле после взлёта из Жуковского. По предварительной версии, в авиалайнер сразу после взлёта врезалась стая чаек. По последним данным, в результате ЧП пострадал 31человек. По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело. Позднее губернатор Свердловской области предложил представить экипаж лайнера к государственным наградам за спасение людей.

Лайф опубликовал кадры с места приземления, а также видео эвакуации пассажиров.