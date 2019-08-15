В соцсетях сравнили посадку самолёта в поле под Москвой с "чудом на Гудзоне"

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Фото © Flickr / Фотобанк Moscow-Live.ru © wikipedia

Зарубежные пользователи пишут, что пилоты совершили невозможное, успешно посадив лайнер без исправных двигателей и шасси.

Западные СМИ и пользователи соцсетей восторженно отзываются о сообщениях об успешной аварийной посадке пассажирского самолёта "Уральских авиалиний" на кукурузное поле под Москвой. Многие из них проводят аналогии с инцидентом 2009 года, когда американский авиалайнер также совершил аварийную посадку — на реку Гудзон в Нью-Йорке. В обоих случаях, несмотря на серьёзную угрозу, обошлось без человеческих жертв. Благодаря чему за этим инцидентом закрепилось название "чудо на Гудзоне".

В 2016 году на экраны вышел одноименный кинофильм — "Чудо на Гудзоне", режиссёром которого стал Клинт Иствуд, а главную роль — командира воздушного судна — исполнил Том Хэнкс.

Как отмечают иностранные пользователи соцсетей и СМИ, история из России почти полностью повторяет случай в Нью-Йорке. Как и в США, самолёт "Уральских авиалиний" столкнулся со стаей птиц на взлёте, что привело к поломке обоих двигателей. Американские и российские пилоты, понимая, что из-за неполадок нет возможности вернуться в аэропорт, приняли непростое и рискованное решение осуществлять посадку на неподготовленную площадку. В США это была поверхность реки, в России — кукурузное поле.

Потрясающая работа. Пилоты, которые могут безопасно справиться с такой кризисной ситуацией, удивительны. Так рад, что они смогли спасти всех, — написал в Twitter пользователь под ником ColiseumSewage.

Как сообщал Лайф, самолёт "Уральских авиалиний" рейсом Москва — Симферополь экстренно сел в поле после взлёта из Жуковского. По предварительной версии, в авиалайнер сразу после взлёта врезалась стая чаек. По последним данным, в результате ЧП пострадал 31человек. По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело. Позднее губернатор Свердловской области предложил представить экипаж лайнера к государственным наградам за спасение людей.

Лайф опубликовал кадры с места приземления, а также видео эвакуации пассажиров.

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