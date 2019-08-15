Число пострадавших при жёсткой посадке самолёта в Подмосковье возросло до 31

По предварительной информации, при жёсткой посадке лайнера на поле в Подмосковье пострадали 21 взрослый и 10 детей. Об этом Лайфу сообщил собственный источник в экстренных службах региона.

Отмечается, что один взрослый госпитализирован с переломом руки, ещё у одного пассажира диагностирована травма позвоночника. У пятерых детей — подозрения на сотрясение мозга.

Лайнер Airbus A321 аварийно приземлился спустя несколько минут после взлёта из аэропорта Жуковский вследствие столкновения с птицами. В этот момент на борту лайнера находилось 234 человека, включая членов экипажа. Вскоре в Сети появилось видео эвакуации пассажиров из салона самолёта.