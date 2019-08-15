В Кремле назвали героями пилотов, успешно посадивших лайнер в поле

Пресс-секретарь главы государства не усомнился, что экипаж самолёта будет награждён.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение наградить экипаж пассажирского самолёта, севшего на кукурузном поле в Подмосковье.

— После того как герои будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности в кратчайшие сроки. Никаких сомнений нет, и они будут награждены, — сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщал Лайф, самолёт "Уральских авиалиний" рейсом Москва — Симферополь экстренно сел в поле после взлёта из Жуковского.

Все выжили. Лайф публиковал список пострадавших. В больнице оставили только одного из них. Губернатор Свердловской области предложил представить экипаж лайнера к государственным наградам за спасение людей.