Лайф публикует список пострадавших при жёсткой посадке лайнера в поле

Изначально в больницу доставили 23 пассажиров, однако в итоге госпитализация потребовалась только одной женщине, остальных отпустили на амбулаторное лечение.

В распоряжении Лайфа оказался список пострадавших при жёсткой посадке лайнера "Уральских авиалиний" на кукурузном поле в подмосковном Раменском.

Свечников Сергей 1983 года рождения,

Свечникова Екатерина 1993 года рождения,

С. Варвара 2012 года рождения,

Х. Екатерина 2012 года рождения,

Н. Виктория 2011 года рождения,

Назин Алексей 1973 года рождения,

Каграманова Агнесса 1981 года рождения,

Каграманов Артур 1975 года рождения,

К. Григорий 2009 года рождения,

Назина Наталья 1977 года рождения,

К. Милана 2017 года рождения,

Максименко Анастасия 1996 года рождения,

Никулин Игорь 1990 года рождения,

Лысова Нина 1950 года рождения,

Бабина Светлана 1984 года рождения,

Другова Мария 1983 года рождения,

Д. Дарья 2009 года рождения,

Ягодкина Анна 1995 года рождения,

Другов Александр 1974 года рождения,

Астафуров Артём 1991 года рождения,

Б. Виктор 2008 года рождения,

Б. Алина 2016 года рождения,

К. Диана 2011 года рождения.

Изначально сообщалось, что в больницу доставили 23 пассажиров, однако в итоге госпитализация потребовалась только одной женщине.

Напомним, жёсткая посадка на кукурузное поле произошла рано утром. ЧП случилось после того, как лайнер столкнулся с птицами сразу после вылета из аэропорта Жуковский.

Момент столкновения севшего в поле лайнера с птицами попал на видео

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