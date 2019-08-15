Лайф публикует список пострадавших при жёсткой посадке лайнера в поле

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Фото © Агентство "Москва" / Денис Воронин

Изначально в больницу доставили 23 пассажиров, однако в итоге госпитализация потребовалась только одной женщине, остальных отпустили на амбулаторное лечение.

В распоряжении Лайфа оказался список пострадавших при жёсткой посадке лайнера "Уральских авиалиний" на кукурузном поле в подмосковном Раменском.

  • Свечников Сергей 1983 года рождения,
  • Свечникова Екатерина 1993 года рождения,
  • С. Варвара 2012 года рождения,
  • Х. Екатерина 2012 года рождения,

  • Н. Виктория 2011 года рождения,
  • Назин Алексей 1973 года рождения,
  • Каграманова Агнесса 1981 года рождения,

  • Каграманов Артур 1975 года рождения,
  • К. Григорий 2009 года рождения,
  • Назина Наталья 1977 года рождения,
  • К. Милана 2017 года рождения,

  • Максименко Анастасия 1996 года рождения,
  • Никулин Игорь 1990 года рождения,

  • Лысова Нина 1950 года рождения,
  • Бабина Светлана 1984 года рождения,

  • Другова Мария 1983 года рождения,
  • Д. Дарья 2009 года рождения,
  • Ягодкина Анна 1995 года рождения,

  • Другов Александр 1974 года рождения,
  • Астафуров Артём 1991 года рождения,
  • Б. Виктор 2008 года рождения,
  • Б. Алина 2016 года рождения,
  • К. Диана 2011 года рождения.

Изначально сообщалось, что в больницу доставили 23 пассажиров, однако в итоге госпитализация потребовалась только одной женщине.

Напомним, жёсткая посадка на кукурузное поле произошла рано утром. ЧП случилось после того, как лайнер столкнулся с птицами сразу после вылета из аэропорта Жуковский.

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Автор:
Ольга Янковская
ОЯ
Ольга Янковская
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