Лайф публикует список пострадавших при жёсткой посадке лайнера в поле

В распоряжении Лайфа оказался список пострадавших при жёсткой посадке лайнера "Уральских авиалиний" на кукурузном поле в подмосковном Раменском.
- Свечников Сергей 1983 года рождения,
- Свечникова Екатерина 1993 года рождения,
- С. Варвара 2012 года рождения,
- Х. Екатерина 2012 года рождения,
- Н. Виктория 2011 года рождения,
- Назин Алексей 1973 года рождения,
- Каграманова Агнесса 1981 года рождения,
- Каграманов Артур 1975 года рождения,
- К. Григорий 2009 года рождения,
- Назина Наталья 1977 года рождения,
- К. Милана 2017 года рождения,
- Максименко Анастасия 1996 года рождения,
- Никулин Игорь 1990 года рождения,
- Лысова Нина 1950 года рождения,
- Бабина Светлана 1984 года рождения,
- Другова Мария 1983 года рождения,
- Д. Дарья 2009 года рождения,
- Ягодкина Анна 1995 года рождения,
- Другов Александр 1974 года рождения,
- Астафуров Артём 1991 года рождения,
- Б. Виктор 2008 года рождения,
- Б. Алина 2016 года рождения,
- К. Диана 2011 года рождения.
Изначально сообщалось, что в больницу доставили 23 пассажиров, однако в итоге госпитализация потребовалась только одной женщине.
Напомним, жёсткая посадка на кукурузное поле произошла рано утром. ЧП случилось после того, как лайнер столкнулся с птицами сразу после вылета из аэропорта Жуковский.
Момент столкновения севшего в поле лайнера с птицами попал на видео
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