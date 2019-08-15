Глава Росавиации назвал решение пилотов сесть прямо в поле "единственно верным"

В Росавиации действия пилотов, которые посадили самолёт "Уральских авиалиний" прямо в поле в подмосковном Раменском, оценили как единственно верные. Об этом сообщил глава ведомства Александр Нерадько в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

— Экипаж принял единственно верное решение в такой ситуации — произвести посадку прямо перед собой на кукурузное поле. Посадка была произведена на удалении примерно 5 км порога ВПП, шасси было убрано, двигатели выключены перед приземлением — со слов экипажа, — отметил Нерадько.

Он также добавил, что в связи с инцидентом нет оснований для внеплановой проверки перевозчика.

Напомним, Airbus A321 "Уральских авиалиний", который должен был следовать рейсом Москва — Симферополь, совершил сегодня утром экстренную посадку в поле сразу после вылета из Жуковского. По предварительной версии, в самолёт врезалась стая чаек. Эксперт объяснил Лайфу, почему такое могло произойти.