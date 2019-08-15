В Германии нашли могильный камень "реальной" Белоснежки

Надгробие стало второй находкой после "волшебного зеркала", которое указывает на то, что братья Гримм, жившие всего в 70 километрах от городка Лор-ам-Майн, взяли историю жизни Софии-Марии фон Эрталь за основу сказки о Белоснежке.

В Германии в баварском городе Бамберг наследники одного из старинных особняков случайно обнаружили в своём доме надгробную плиту Софии-Марии фон Эрталь (Sophia Maria von Erthal), которая послужила прототипом Белоснежке, известной героине сказки братьев Гримм. Об этом сообщается на официальном сайте архиепархии города Бамберга.

Надгробие было обнаружено совершенно случайно при осмотре особняка. Заинтересовавшись находкой, новоиспечённые владельцы дома поняли, что перед ними настоящая историческая реликвия.

Экспонат был передан в Епархиальный музей Бамберга. В учреждении серьёзно отнеслись к реставрации плиты. В частности, на мраморном могильном камне было меловое покрытие, которое скрывало надпись: "Благородная героиня христианства: здесь она покоится после победы истинной веры в ожидании Светлого воскресенья". В связи с этим специалистам пришлось тщательно очистить и восстановить плиту.

Впоследствии эксперты подтвердили, что плита принадлежала "реальной" Белоснежке — Софии-Марии фон Эрталь. Она родилась в семье известного дворянского рода в городе Лор-ам-Майн в 1725 году. Когда Софии исполнилось 18 лет, её отец снова женился. Мачеха невзлюбила падчерицу и вынудила её уйти из дома. Правда, не в лес, а в монастырь. В обители труда и милосердия она прожила более полувека и умерла в возрасте 71 года в 1796 году незамужней.

Видимо, именно эти обстоятельства, а также то факт, что у мачехи было "волшебное зеркало" с витиеватой надписью "Amour Propre" ("самовлюблённость"), послужили братьям Гримм основой для сказки о бедной девушке и злой эгоистичной мачехе.

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