Две минуты, которые изменили жизнь. Лайф публикует полное видео с посадкой A321

На кадрах видно, что лайнер совершает довольно жёсткую посадку, после чего в салоне раздаются крики и плач.

В распоряжении Лайфа оказалось полное видео с самолётом "Уральских авиалиний", начиная от взлёта из Жуковского до экстренной посадки на поле в Раменском. Две драматические минуты, которые изменили многие жизни, снимал один из пассажиров.

На кадрах видно, как самолёт набирает высоту, однако уже к окончанию первой минуты начинает нестабильно работать двигатель, то набирая обороты, то теряя. Лайнер при этом начинает снижаться. Затем, находясь уже ближе к земле, аэробус резко теряет высоту, в этот момент он соприкасается с полем, после чего в салоне раздаются крики и плач пассажиров.

Жёсткая посадка обошлась без жертв, однако помощь медиков потребовалась 55 пассажирам. Госпитализировали при этом только одну женщину, остальных же отпустили на амбулаторное лечение.

По предварительным данным, лайнер сразу после взлёта столкнулся с птицами, что привело к отказу двигателей. Члены экипажа приняли решение садиться в поле. В соцсетях сегодняшние события сравнили с "чудом на Гудзоне", когда самолёт приземлился на реку в Нью-Йорке десять лет назад.