Экипаж севшего на поле лайнера занесли в чёрный список "Миротворца"

Как заявляют создатели скандального украинского портала, пилоты и бортпроводники "неоднократно и сознательно нарушали госграницы Украины".

На украинском сайте "Миротворец", где публикуются личные данные людей, которые якобы нарушили законодательство Незалежной, в разделе "Чистилище" были опубликованы данные семи членов экипажа пассажирского авиалайнера A321, совершившего ранее аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. Дело в том, что самолёт направлялся в Крым по маршруту Москва — Симферополь.

На скандальном сайте указывается, что экипаж "обвиняется" в "неоднократном сознательном нарушении Государственной границы Украины", а также в соучастии в "нелегальном перемещении людей и грузов" на якобы украинскую территорию Крыма.

"Миротворец" существует с 2014 года, известен скандальными публикациями, в которых обнародует личные данные ополченцев из ДНР и ЛНР, российских общественных деятелей, артистов, журналистов, представителей власти, а также многих украинских граждан, причисляя их к "изменникам родины". Чаще всего данные россиян оказываются на сайте после посещения ими Крыма. По мнению создателей сайта, для посещения российского полуострова иностранцы должны обращаться за разрешением в Киев.

Напомним, Airbus A321 "Уральских авиалиний", следовавший рейсом Москва — Симферополь, совершил экстренную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского района Московской области. На борту было семь членов экипажа, а также 226 пассажиров. Лайф снял с квадрокоптера севший в поле самолёт "Уральских авиалиний".