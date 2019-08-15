За год десятки россиянок старше 50 лет родили первого ребёнка

За тот же срок пятеро дам этого возраста родили уже пятого или последующих детей.

У 67 россиянок в возрасте 50–60 лет и старше в 2018 году родился первый ребёнок. Об этом сообщает Росстат.

Всего женщины этой возрастной группы родили 262 детей в прошлом году. Россиянки в возрасте 50 лет родили 22 первенцев, 51-летние женщины — 20, в 55 лет впервые стали мамами три россиянки, двух первенцев родили женщины в возрасте 60 лет и старше. При этом пять россиянок в возрасте 51 года в прошлом году родили пятого ребёнка и последующих.

Высокие показатели рождаемости, по данным Росстата, отмечаются у несовершеннолетних россиянок. Ранее Лайф назвал число 17-летних россиянок, родивших в 2018 году пятого ребёнка.