Россия и Венесуэла подписали договор о визитах военных кораблей

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Фото © Минобороны РФ

Шойгу заверил коллегу, что Россия поддерживает Каракас в вопросе проведения независимой внешней политики.

Министр обороны России Сергей Шойгу в Москве встретился с генерал-аншефом Владимиром Падрино Лопесом. Они обсудили двустороннее военное сотрудничество.

Главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств, — сообщает пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, они затронули тему кризиса в Венесуэле. Шойгу заверил коллегу, что Россия поддерживает Каракас в вопросе проведения независимой внешней политики. Также российский министр сообщил, что Москва считает недопустимым стремление Вашингтона свергнуть законно избранную власть.

Министр обороны Венесуэлы в свою очередь подтвердил, что его страна действительно проходит "непростую ситуацию" из-за действий США.

Ранее Лайф сообщал, что Мадуро обвинил президента Колумбии в попытке покушения на него.

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