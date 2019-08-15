Владельцы умных духовок пожаловались на их самовольный разогрев до 200 градусов

Приборы сами включались и несколько часов держали эту высокую температуру. Компания выпустит обновление ПО.

По меньшей мере три умных духовки фирмы June Oven испугали своих владельцев тем, что самостоятельно включились посреди ночи. Об этом сообщает американское информационное издание The Verge.

Владельцы нагревательных устройств рассказали, что их устройства самовольно нагрелись до 400 градусов по Фаренгейту (около 200 градусов по Цельсию). При этом устройства продолжали работать и "обогревать" своим жаром помещения до тех пор, пока их владельцы не просыпались и не выключали их.

Так, духовка одного из владельцев включилась около двух часов ночи, нагревалась и держала температуру в 200 градусов по Цельсию в течение четырёх часов. При этом дом пользователя умной техники оборудован камерами с видеонаблюдением, благодаря чему был зафиксирован точный момент, когда включилась духовка.

В компании считают, что данные инциденты происходили по вине пользователей. Впрочем, несмотря на это заявление, June планирует выпустить обновление, которое, вероятно, исправит ситуацию и предотвратит повторение инцидентов.