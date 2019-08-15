Трамп обвинил "фейковые новости" в попытке подорвать экономику США

Но американский лидер уверен в её способности противостоять, а также в победе на торговых переговорах с Китаем.

Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в создании "фейковых новостей" с целью подрыва американской экономики, чтобы навредить ему лично. Об этом Трамп написал в своём "Tвиттере ".

— Фейковые новостные СМИ делают все, что в их силах, чтобы вызвать крах экономики, потому что они думают, что это будет плохо для меня и для моего переизбрания, — написал американский лидер.

При этом он подчеркнул, что экономика США достаточно сильная и сможет противостоять. Кроме того, Трамп выразил уверенность в скорой победе по торговле с Китаем.

— Мы скоро одержим большую победу по торговле, все это знают, включая Китай! — заявил он.

Напомним, 14 августа индексы американских бирж резко упали на фоне опасений относительно дальнейшего экономического роста США и Германии, а также торговой войны с Китаем. Трамп отреагировал на это, заявив, что американская экономика всё ещё сильна и в неё приходит много новых инвестиций.