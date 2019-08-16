В Хабаровске закрыли для движения затопленную дождём улицу — видео

Сильные дожди спровоцировали серьёзное повышение уровня воды, сразу на 70 сантиметров, на улице Флегонтова в Хабаровске. В настоящий момент движение на участке было перекрыто, однако многие местные жители уже успели испытать на себе удар стихии.

Как видно на записи одного из подписчиков паблика "Типичный Хабаровск", до введения ограничений через водную преграду пробиралось большое число водителей, рискуя не только потерять номерной знак или бампер целиком, ведь попадание воды в двигатель грозит серьёзным ремонтом.

В Хабаровском крае из-за дождей был объявлен режим ЧС из-за паводкового влияния тайфунов "Лекима" и "Кроса", которые спровоцировали ливневые дожди у притоков реки Амур и, как следствие, повышение уровня воды.

К настоящему моменту он уже превысил 570 сантиметров, гидрологи прогнозируют ещё большее повышение, вплоть до 680 сантиметров по самому худшему сценарию. По прогнозам экспертов, пик четвёртой волны паводков придётся на 19–23 августа.