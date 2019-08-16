Найденный в тайге трёхлетний Коля переведён из реанимации

В медучреждении подчеркнули, что мальчик держится молодцом, несмотря на возраст.

Трёхлетнего мальчика, которого нашли 15 августа после двух дней поисков в омской тайге, переводят из реанимации в детское отделение, поскольку врачи не заметили у него изменений здоровья после перенесённого стресса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на большереченскую районную больницу.

— Сегодня переводим из отделения реанимации в детское отделение. Состояние стабильное, он кушает, общается с родителями. Опасения были, что он мог простыть из-за относительно низких ночных температур, но после обследования никаких изменений не обнаружено, — приводит агентство слова собеседника в медучреждении.

В больнице добавили, что с ребёнком поработал психолог, чтобы вывести из состояния стресса. Специалист продолжит свою работу и в пятницу. В медучреждении подчеркнули, что мальчик держится молодцом, несмотря на возраст.

Напомним, трёхлетний Коля потерялся в болотистых лесах Большереченского района Омской области. Поиски ребёнка, который провёл в тайге больше двух суток, не прекращались даже ночью: поисковики по несколько раз исследовали одни и те же места. Лайф публиковал видео спасения мальчика.

Найденный в тайге трёхлетний Коля отозвался на слова "сына, сыночек"