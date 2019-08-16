Избитый в Ялте священник сообщил о давлении со стороны полиции

По его словам, полицейские обещали, что он "сядет, поскольку посмел тронуть их местного жителя".

Московский священник Алексей Забелин, на которого накануне совершил нападение уличный артист в Ялте, сообщил об оказываемом на него давлении со стороны местной полиции с требованием забрать заявление. О ситуации рассказал правовед, преподаватель Российского государственного университета правосудия Игорь Иванишко.

Забелин в ходе телефонного разговора рассказал, что второй участник инцидента написал на него встречное заявление, после чего в палату к священнослужителю, доставленному в Ливадийскую больницу, явились полицейские и потребовали явиться на допрос в отделение, несмотря на состояние мужчины.

— Отец Алексей при попытке встать с кровати несколько раз терял сознание, полицейские издевались и смеялись и снимали на свои телефоны. В итоге священника за ноги сволокли с койки и дотащили до полицейской машины. Батюшке, когда он лежал на земле, угрожали, что если он не встанет и не сядет в машину, то начнут физически воздействовать ногами, — написал Иванишко.

Кроме того, медицинское заключение от медиков, в котором ранее говорилось о закрытом переломе челюсти, после визита в больницу замначальника угрозыска Ялты, который "начал хамски себя вести", было изменено, и Забелин чудесным образом "излечился" всего за сутки. При этом персонал начал уговаривать пострадавшего покинуть учреждение, поскольку "им скандалы и разборки не нужны".

После допроса в отделении священнику дали подписать какие-то бумаги, содержание которых он не может вспомнить ввиду плохого самочувствия, при этом второго экземпляра не получил, снять копии документов ему также не позволили.

В настоящий момент пострадавший находится в доме у своих родственников, в адрес которых, по его словам, также поступили угрозы, если мужчина будет пытаться защищать свои права и добиваться справедливости. Отмечается, что нападавший оказался "местной знаменитостью".