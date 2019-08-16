В Крыму ответили на "популистские" планы Зеленского вернуть полуостров

Президенту Украины предложили наконец заняться стратегией развития возглавляемого им государства.

Озвученный киевскими властями план по "реинтеграции" Крымского полуострова и Донбасса — это акт популизма, вызывающий иронию. Об этом заявил вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков.

— Всё это вызывает иронию. Им нужно не стратегии писать, а показать, что, действительно, Украина готова прекратить огонь в зоне разграничения с Донецкой и Луганской народными республиками, а также готова выстраивать цивилизованные отношения с российским Крымом, — приводит его слова РИА "Новости".

Бобков также отметил, что с момента начала президентства Владимира Зеленского власти Украины не продемонстрировали никаких реальных шагов в этом направлении, только "политику в чистом виде".

В связи с этим он порекомендовал руководству Незалежной заняться наконец разработкой собственной стратегии развития государства, которая помогла бы не допустить нового политического раскола внутри общества и объединить жителей.

— Украина на протяжении последних 30 лет развивается абсолютно хаотично, без стратегической идеи, которая могла бы объединить всё общество, — заключил Бобков.

Напомним, накануне заместитель главы Администрации Президента Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка на своей странице в "Фейсбуке" рассказал о планах руководства страны "вернуть" под свою юрисдикцию Крым и Донбасс.