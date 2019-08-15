В офисе Зеленского сообщили о планах по "реинтеграции" Крыма и Донбасса

Первый пакет конкретных инициатив планируется представить к началу следующего года.

Заместитель главы Администрации Президента Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка рассказал о планах по "реинтеграции" Крыма и Донбасса. Соответствующее заявление он сделал в своём аккаунте в социальной сети "Фейсбук".

— Это не просто земля, которую нам нужно вернуть. Это украинцы, на ней проживающие, с которыми нам нужно наладить совместную жизнь после пятилетнего разрыва, — отметил политик, не уточнив, как это согласуется с нынешней военной операцией, в результате которой гибнут те самые люди.

Для осуществления задуманного Рябошапка предложил разработать конкретную стратегию реинтеграции оккупированных территорий и план действий по их возвращению.

Для этого Киев собирается разработать "концепцию переходного правосудия", которая якобы будет основана на нормах и принципах международного гуманитарного и международного уголовного права.

— На первом заседании Комиссии по вопросам правовой реформы должны быть представлены приоритетные направления деятельности группы, а к 2020 году — наработан первый пакет инициатив главы государства, — подчеркнул Рябошапка.

Ранее Лайф писал, что на Украине захотели окружить Крым режимным морским районом.