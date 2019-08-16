"Колдуньи" выманили у москвички 1,5 млн рублей, обещая снять "порчу"

Москвичка доверилась "колдуньям" и отдала им почти полтора миллиона рублей за снятие порчи, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.

Гражданка 1973 года рождения рассказала правоохранителям, что познакомилась с женщинами в конце января. Те предложили за денежное вознаграждение снять с неё порчу. Вскоре жительница Москвы через приложение на телефоне перевела на банковскую карту "целительниц" один миллион 455 тысяч рублей.

Полицейские устанавливают личность обманувших москвичку женщин и проводят проверку по факту произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Лайф сообщал, что в Уфе на судебного пристава наложили порчу мёртвой курицей.