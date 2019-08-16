Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки с помощью отпечатка пальца

Сбербанк России собирается внедрить технологию оплаты товаров с помощью биометрических данных. Это следует из обновлённых условий проведения расчётов между банком и торговыми точками при помощи банковских карт, передаёт газета "Ведомости".

Таким образом, держатели карты Сбербанка, давшие согласие на обработку своих биометрических данных, смогут расплачиваться в магазинах как с помощью карты, так и с помощью отпечатка пальца или изображения лица.

Отмечается, что, для того чтобы пользоваться новой технологией оплаты товаров, потенциальному покупателю необходимо пройти регистрацию. Прямо в магазинах, где будет установлено соответствующее оборудование, владельцам надо будет вставить карту в ридер терминала, придумать пароль и просканировать либо отпечаток пальца, либо изображение лица.

Ранее Лайф писал, что Сбербанк запустил по всей России услугу, которая позволяет перевести деньги через "Сбербанк онлайн" и получить наличные в банкоматах без карт.