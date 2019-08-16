Лайф публикует фото с места смертельного пожара, где заживо сгорела целая семья

Пламя полностью уничтожило деревянный дом в деревне Суходол Курской области. Мать с тремя детьми не успела выбраться из огня.

Как уже сообщал Лайф, пожар начался ранним утром в районе пяти часов. Спасателям потребовалось почти три часа на то, чтобы справиться с огнём, а при разборе завалов были найдены тела 47-летней женщины и трёх ее детей: 15, 11 и пяти лет.

Причины страшной трагедии до сих пор не известны. На месте работают следователи.

— В результате пожара сгорел деревянный частный дом 10х10 метров. К ликвидации пожара привлекалось 18 человек, семь единиц техники, в том числе от МЧС РФ шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются, — сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Ранее Лайф сообщал, что при пожаре в частном доме в Вологодской области погибли три человека.