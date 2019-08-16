Disney показал, кто сыграл Леди и Бродягу в ремейке

Все роли исполнили собаки, спасённые из приютов. При этом по завершении съёмок фильма все они нашли новый дом.

Киностудия Disney поделилась первой фотографией собак, которые появятся в ремейке анимационной картины "Леди и Бродяга". Снимок был опубликован в аккаунте журнала Disney Twenty Three в "Твиттере".

JUST ANNOUNCED: Get a first look at the live-action Lady and the Tramp and more Disney magic headed to #DisneyPlus in the latest issue of "Disney twenty-three": https://t.co/hQMdeDsF1Y pic.twitter.com/BlYN4gwAlO — Disney D23 (@DisneyD23) 13 августа 2019 г.

Согласно информации журнала People, роль Бродяги — грязного серого уличного двортерьера — сыграл пёс с одухотворёнными глазами по кличке Монти. Что касается Леди, которая в оригинальном мультфильме была золотым американским кокер-спаниелем, в ремейке её сыграет пятнистый спаниель бело-золотого окраса по кличке Рози.

Поскольку эти собаки не так "разговорчивы", как их мультипликационные коллеги, для их озвучки были приглашены голливудские актёры. Звезда "Люди в чёрном: Интернэшнл" Тесса Томпсон озвучит Леди, в то время как звезда "Оставленных" Джастин Теру подарит голос Бродяге.

Примечательно, что все четвероногие, сыгравшие в фильме Disney, были спасены из приютов. Так, пёс Монти практически полностью повторяет судьбу своего героя Бродяги: он долгое время жил на улице, после чего угодил в приют Нью-Мексико. Монти уже собирались усыпить, но его спасла благотворительная организация Halo Animal Rescue, которая перевезла хвостатого в столицу штата Аризона Финикс. Там-то его и заметил один из дрессировщиков фильма Марк Форбс.

Премьера ремейка назначена на 12 ноября.

Ранее Лайф писал, что компания Disney внесёт изменения в ремейк мультфильма "Леди и Бродяга" из-за обвинений в расизме.