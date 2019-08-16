Названо число мигрантов, приехавших в Россию на заработки с начала года

С начала 2019 года в Россию на заработки прибыло более двух миллионов иностранцев. Об этом свидетельствует статистика пограничной службы ФСБ, опубликованная на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Всего за первое полугодие текущего года в РФ прибыло более 15 миллионов иностранцев. Из них 2,4 миллиона указали целью поездки работу.

Больше всего трудовых мигрантов прибыло из Узбекистана (918 тысяч человек), Таджикистана (523,9 тысячи граждан), Киргизии (265 тысяч человек), Украины (164,6 тысячи граждан) и Казахстана (105,3 тысячи человек).

Кроме того, за январь-июнь 2019 года в Россию с целью работы прибыли 50,2 тысячи граждан КНР, 10,8 тысячи человек из ФРГ и 10,2 тысячи граждан Турции.

Ранее Лайф сообщал, что поток иностранных туристов в Россию за первые шесть месяцев 2019 года увеличился на 24,97% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год.