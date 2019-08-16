Возвращение джедая: Юэн Макгрегор снова снимется в "Звёздных войнах"

Шотландский актёр может снова сыграть Оби-Вана Кеноби в мини-сериале для Disney+.

Шотландский актёр Юэн Макгрегор ведёт переговоры с каналом Disney+ о съёмках в сериале "Звёздные войны". Предполагается, что он снова сыграет джедая Оби-Вана Кеноби. Об этом сообщает Variety.

Других деталей о предстоящих сериях "Звёздных войн" пока не приводится.

Юэн Макгрегор играл в предыдущих трёх частях "Звёздных войн": "Скрытая угроза", "Атака клонов" и "Месть ситхов". Также он появился в эпизоде "Пробуждение силы".

Напомним, ранее шотландский актёр поделился, что был бы счастлив снова сыграть Оби-Вана Кеноби в саге.