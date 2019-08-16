Пассажирский самолёт UTair вернулся во Внуково из-за попавшей в двигатель птицы

Пассажирский самолёт UTair рейсом Москва — Уфа вернулся в аэропорт вылета Внуково из-за попавшей в двигатель птицы. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в столичной воздушной гавани.

В свою очередь источник Лайфа в экстренных службах уточнил, что на борту 97 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Лайнер вылетел из Внуково в 12:31, однако уже в 12:55 совершил вынужденную посадку.

В UTair Лайфу подтвердили, что при взлёте самолёт попал в стаю птиц. Сейчас авиакомпания меняет лайнер, вылет в Уфу ожидается в 15:30 мск.

Стоит отметить, что это уже второй подобный случай за сегодня. Ранее в Минводах был задержан рейс "Победы". После посадки из Москвы в правом двигателе самолёта обнаружили птицу.