Рейс "Победы" задержан в Минводах из-за возможного попадания в двигатель птицы

Вылет рейса DP170 авиакомпании "Победа" из Минеральных Вод в Москву задержан более чем на 2,5 часа из-за подозрения на попадание птицы в двигатель самолёта. Об этом со ссылкой на пресс-службу лоукостера сообщает агентство "Москва".

Как уточняется, птица могла попасть в правый двигатель лайнера. Прямо сейчас специалисты проводят осмотр воздушного судна на предмет возможных повреждений.

Накануне самолёт "Уральских авиалиний", вылетевший рейсом Москва — Симферополь, экстренно сел в поле рядом с аэродромом Жуковский. По предварительной версии, в авиалайнер врезалась стая чаек.

Во время ЧП на борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. По последним данным, в результате жёсткой посадки пострадало 76 человек. Погибших нет, и это, как считают эксперты, заслуга пилотов. Хотя командир экипажа аэробуса Дамир Юсупов не считает себя героем.