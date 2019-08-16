Названа возможная причина массового отравления маслом в Ульяновске

Отрава могла попасть в масло в момент его переработки. По другой версии, она находилась в семенах подсолнечника.

Причиной отравления семерых человек подсолнечным маслом в Ульяновске мог стать крысиный яд. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предполагается, что отрава могла попасть в масло во время переработки. По другой версии, яд был в семенах подсолнечника. Злополучный продукт произвёл в своём хозяйстве пенсионер из села Михайловка Тереньгульского района. При этом сырьё он получил от жителя Самарской области.

Несколько бутылок масла пенсионер отдал знакомому, ещё часть — своей дочери. Через какое-то время женщина решила приготовить на этом масле еду, в результате чего она, её муж и двое детей, а также знакомые семьи попали в больницу с сильным кровотечением.

Как сообщалось ранее, один из пострадавших скончался. Следственные органы начали проверку.