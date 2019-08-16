В Ульяновске возросло число жертв отравления маслом с крысиным ядом

Сотрудники Минсельхоза и Роспотребнадзора проверяют магазины на наличие опасного продукта.

В результате отравления самодельным подсолнечным маслом в Ульяновске погибло два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным телеграм-канала Mash, первой жертвой стала родственница производителя масла, скончавшаяся ещё 3 августа. Женщина была госпитализирована с сильным кровотечением. Правоохранители выяснили, что этот случай связан с отравлением семерых человек 16 августа, в результате которого скончался мужчина.

Ранее стало известно, что причиной отравления жителей Ульяновска мог быть крысиный яд, который либо находился в семенах подсолнечника, либо попал в масло при переработке. Также было определено, что продукт изготовил житель села Михайловка, получивший семена из Самарской области.

Сотрудники Минсельхоза и Роспотребнадзора Ульяновской области проводят проверку магазинов на наличие отравленного масла.