Женщина судится с хором для мальчиков, куда не взяли её дочь

Жительница Берлина подала иск в суд из-за того, что её девятилетнюю дочь не взяли в Государственный кафедральный хор для мальчиков. Об этом пишет издание Tagesspiegel.
Мать рассказала, что её дочь, которая ранее пела в разных ансамблях, отказались принять в хор осенью 2018 года. Женщина обвиняет руководство в половой дискриминации и нарушении прав ребёнка.
В хоре же объясняют своё решение тем, что голос девочки просто не подходит под звучание хора мальчиков.
Иск женщины должны рассмотреть уже сегодня.
Ранее Лайф рассказывал, что в Калифорнии правозащитники обвинили власти в дискриминации.
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