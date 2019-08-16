Женщина судится с хором для мальчиков, куда не взяли её дочь

Мать девятилетней девочки обвиняет руководство в дискриминации по половой принадлежности.

Жительница Берлина подала иск в суд из-за того, что её девятилетнюю дочь не взяли в Государственный кафедральный хор для мальчиков. Об этом пишет издание Tagesspiegel.

Мать рассказала, что её дочь, которая ранее пела в разных ансамблях, отказались принять в хор осенью 2018 года. Женщина обвиняет руководство в половой дискриминации и нарушении прав ребёнка.

В хоре же объясняют своё решение тем, что голос девочки просто не подходит под звучание хора мальчиков.

Иск женщины должны рассмотреть уже сегодня.

Ранее Лайф рассказывал, что в Калифорнии правозащитники обвинили власти в дискриминации.