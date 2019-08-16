Зеленский украсил свой офис картинами с шаурмой и пингвинами-депутатами

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Фото © Facebook / Татьяна Костенко

Президент Украины Владимир Зеленский лично принимал участие в выборе картин для своего офиса. О том, какие произведения искусства привлекли внимание лидера Незалежной, рассказала первый заместитель директора Музея истории Киева Татьяна Костенко.

Стены украшают работы современных украинских художников, которые гарант выбрал лично из коллекции музея для представления их в офисе президента, — написала она в своём аккаунте в социальной сети Facebook.

Судя по снимкам из офиса президента Украины, большинство арт-объектов принадлежат кисти современных художников, которые работают в жанре символизма и сатиры. Так, к примеру, на одной из работ, украшающих стены администрации, депутаты в зале заседаний Верховной рады изображены в виде пингвинов, на другой — киоск с шаурмой.

Кроме того, Зеленский отдал предпочтение и более простым картинам — девушке с воздушными шарами, витиеватой карте киевского метро, современным пейзажам и бабушкам на сегвеях.

Ранее Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в социальных сетях фотографию с надкусанной шаурмой и посоветовал другим политикам не пренебрегать этим блюдом. Лидер Незалежной отметил, что чиновникам стоит почаще покупать уличную еду, чтобы не "забронзоветь" и быть ближе к народу.

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