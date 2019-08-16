Зеленский украсил свой офис картинами с шаурмой и пингвинами-депутатами

Президент Украины Владимир Зеленский лично принимал участие в выборе картин для своего офиса. О том, какие произведения искусства привлекли внимание лидера Незалежной, рассказала первый заместитель директора Музея истории Киева Татьяна Костенко.

— Стены украшают работы современных украинских художников, которые гарант выбрал лично из коллекции музея для представления их в офисе президента, — написала она в своём аккаунте в социальной сети Facebook.

Судя по снимкам из офиса президента Украины, большинство арт-объектов принадлежат кисти современных художников, которые работают в жанре символизма и сатиры. Так, к примеру, на одной из работ, украшающих стены администрации, депутаты в зале заседаний Верховной рады изображены в виде пингвинов, на другой — киоск с шаурмой.

Кроме того, Зеленский отдал предпочтение и более простым картинам — девушке с воздушными шарами, витиеватой карте киевского метро, современным пейзажам и бабушкам на сегвеях.

Ранее Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в социальных сетях фотографию с надкусанной шаурмой и посоветовал другим политикам не пренебрегать этим блюдом. Лидер Незалежной отметил, что чиновникам стоит почаще покупать уличную еду, чтобы не "забронзоветь" и быть ближе к народу.