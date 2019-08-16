Украинка родила ребёнка прямо на остановке

Согласно предварительной информации, у женщины, для которой это были вторые роды, появилась на свет девочка.

В украинском городе Полтаве молодая женщина родила ребёнка на одной из транспортных остановок. Об этом сообщает местное издание Poltavske TV со ссылкой на начальника отдела оперативного реагирования Полтавского городского совета Сергея Зубаня.

Инцидент произошёл в пятницу, 16 августа, около 8 утра по местному времени (совпадает с московским) на остановке общественного транспорта "Улица Головка". Как сообщили очевидцы события, у женщины внезапно начались роды, при этом процесс был настолько стремительным, что младенца пришлось принимать прохожим.

Как уточнил Зубань, сейчас мать и ребёнок чувствуют себя хорошо. После происшествия их на карете скорой помощи доставили в городской родильный дом. Местные врачи уже провели осмотр новорождённого и молодой матери и отметили, что их здоровью ничего не угрожает.

Ранее Лайф писал, что жительница Красноярска родила в салоне переполненного автобуса. При этом новорождённый сибиряк получит бесплатный проезд на всю жизнь.