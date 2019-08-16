Лолита раскритиковала Зеленского

Певица оставила комментарий в "Инстаграме", где написала, что с приходом нового президента на Украине ничего не изменилось.

Певица Лолита Милявская возмущена разобщённостью жителей Украины. Об этом артистка написала под публикацией в "Инстаграме" своей коллеги Таисии Повалий.

— Господи… Когда закончится безумие, которое делит людей на "красных и белых". Ничего не меняется с приходом нового президента, а жаль. Все верили, — оставила комментарий Милявская.

Ранее Повалий объявила в соцсети о своём сольном концерте в Киеве во дворце "Украина". Но в ответ певица получила угрозы от радикалов и обвинения в спланированной провокации.

Таисия Повалий исполняет песни как на русском, так и на украинском языках. В 1997 году она стала народной артисткой Украины, а в 2015-м её лишили почётного звания за "активное сотрудничество" с Россией.

Лолита Милявская на Украине также попала в чёрный список. Ей запрещён въезд в страну.